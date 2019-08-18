Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına Türkiye uyarısı

HABER MERKEZİ
Suudi Arabistan Büyükelçiliği, İstanbul'da Suudi Arabistan vatandaşı birkaç kişinin silahlı saldırıya uğraması üzerine uyarı yayımladı.
Büyükelçilikten yapılan uyarıda, Suudi Arabistan vatandaşlarından Türkiye'deki seyahatleri boyunca tedbirli olmaları, Şişli ve Taksim bölgelerine hava karardıktan sonra gitmemeleri istendi.
Al Arabiya'da yer alan habere göre, İstanbul'un Şişli semtinde bir grup turiste silahlı saldırı düzenlendi ve eşyaları çalındı. Olay üzerine Suudi Arabistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi fakat diğer Suudi Arabistan vatandaşlarına uyarıda bulundu.
Uyarıda Suudi vatandaşlarına Şişli ve Taksim bölgelerine hava karardıktan sonra gitmemeleri önerildi.
Suudi Arabistan Büyükelçiliği, birkaç pasaport hırsızlığı vakasından sonra haziran ayında da bir uyarı yayımlamıştı.
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