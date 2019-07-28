Rus gemisi serbest bırakıldı

Hewlêr’de terör, Trabzon’da ırkçı saldırı

Kürdistan’ın güneyinde PKK’nın Hewlêr’deki saldırısı haklı olarak bütün Kürdistanlıları endişelendiren bir vukuat oldu. Çünkü Kürdistanlılar, bu saldırının Kürtlerin hayrına olmadığını bilecek kadar sağduyulu ve tecrübeliydiler.