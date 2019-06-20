Donmuş topraklar 70 yıl erken erimeye başladı

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Küresel ısınma yüzünden Kanada'nın 'Arctic Archipelago' bölgesindeki donmuş topraklar erimeye başladı.

Kanada’nın Arctic Archipelago bölgesinde yer alan donmuş topraklar, beklenenden 70 yıl önce erimeye başlayarak iklim krizinin korkutucu derecede büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Alaska Fairbanks Üniversitesi’ndeki bir grup bilim insanı, normalden daha sıcak geçen yazların binlerce yıldır donmuş olan toprak altındaki buzları erittiğini belirtiyor ve bu durumun korkutucu olduğunun altını çiziyor.

Alaska Fairbanks Üniversitesi’nden jeofizik profesörü Vladimir Romanovsky, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Gördüğümüz şeyler inanılmazdı. Bunların hepsi günümüz ikliminin 5 bin yıl ya da daha fazla bir süreden beri görülmemiş derecede sıcak olduğunu işaret ediyor” dedi.

Bu araştırma, Romonovsky ve ekip arkadaşlarının bölgeye 2016’da düzenlemiş olduğu bir geziye dayanıyor.

Araştırmacılar, modifiyeli edilmiş pervaneli bir uçak kullanılarak bölgenin uç noktalarına gidebilmişlerdi. Gittikleri yerler arasında soğuk savaş döneminden beri kullanılmayan, en yakın insan yerleşimine 300 kilometre uzaklıkta olan bir radar üssü bile bulunuyordu. (Kaynak: The Guardian, Webtekno)