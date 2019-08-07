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BASIN ÖZETİ – 7 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 7 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Personelim ama maaş almıyorum'

Fırat düellosu 

Sahte verilerle katliam 

ABD kaos peşinde 

Belgeli habere iki iddianame


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kalp krizine 20 yıl öteleme 

Hukuk ve Tıp isteyen çok mühendisliğe bakan yok 

Avrupa'ya 6 kriter sözü 

Çok yakında farklı aşama başlatacağız 

Tetiği çektiren nefret dili


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Jandarma istedi haber siteleri engellendi 

Basın kartını meslek örgütleri vermeli 

Kaçak ocakları işsizlik besliyor 

Operasyon anlaşmazlığı sürüyor 

ABD Demokrat Partide sular ısınıyor 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

100 adaydan 81'i artık üniversiteli 

Hamile kadına sayaç görevi 

Uçan araba 'Cezeri' geliyor 

Kanser hücresini yok edeceğiz 

Konut kredisine rekor başvuru 


Birgün- Öne Çıkan Başlıklar:

Verilmemiş 'tahsis' edilmiş 

Ek bina inşaatı caddeye taştı 

Planlanan operayon da Suriye poltikası da yanlış 

73 Barodan ortak Cumhuriyet açıklaması 

Bakanın adı neden var 

 

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