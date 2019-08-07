BASIN ÖZETİ – 7 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Personelim ama maaş almıyorum'
Fırat düellosu
Sahte verilerle katliam
ABD kaos peşinde
Belgeli habere iki iddianame
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kalp krizine 20 yıl öteleme
Hukuk ve Tıp isteyen çok mühendisliğe bakan yok
Avrupa'ya 6 kriter sözü
Çok yakında farklı aşama başlatacağız
Tetiği çektiren nefret dili
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Jandarma istedi haber siteleri engellendi
Basın kartını meslek örgütleri vermeli
Kaçak ocakları işsizlik besliyor
Operasyon anlaşmazlığı sürüyor
ABD Demokrat Partide sular ısınıyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
100 adaydan 81'i artık üniversiteli
Hamile kadına sayaç görevi
Uçan araba 'Cezeri' geliyor
Kanser hücresini yok edeceğiz
Konut kredisine rekor başvuru
Birgün- Öne Çıkan Başlıklar:
Verilmemiş 'tahsis' edilmiş
Ek bina inşaatı caddeye taştı
Planlanan operayon da Suriye poltikası da yanlış
73 Barodan ortak Cumhuriyet açıklaması
Bakanın adı neden var
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