İKLİM KRİZİ - 200’den fazla ren geyiği açlıktan öldü

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Norveç Svalbard Adaları'nda bu yaz 200'den fazla ren geyiği ölü bulunurken, Norveç Kutup Enstitüsü (NPI) tarafından bulunan geyiklerin açlık sebebiyle hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

Bilim insanları geyiklerin asıl ölüm sebebinin iklim krizi kaynaklı olduğunu belirtirken, 40 yıllık gözlem raporlarına göre en yüksek ölüm rakamları olduğunu da ifade ettiler.

“BEKLENMEYEN SICAKLIKLAR NEDEN OLDU”

İklim bilimciler, daha önce Svalbard Adaları'nda yer alan ve dünyanın en kuzeyindeki kasaba olan Longyearbyen'in diğer yerleşim yerlerine göre çok daha hızlı ısındığını söylemiş ve uyarıda bulunmuşlardı. Norveç Kutup Enstitüsü ise geyiklerin ölüm sebeplerini şöyle açıkladı:

"Beklenmeyen sıcaklık ardından gelen alışılmadık derecedeki yoğun yağışlar, toprak üzerinde donduğunda normalden kalın bir buz tabakası yarattı ve ren geyiklerinin bitki örtüsüne ulaşmak için bu kalın tabakayı kazamamalarına sebep oldu. Bu sebeple hayvanlar besin maddelerine ulaşamadılar."

“SADECE ÜZÜLÜYORUZ”

Norveç basınına açıklama yapan Norveç Kutup Enstitüsü Araştırma Yöneticisi Ashild Onvik Pedersen, bu kadar çok ölü canlı bulunmasının korkutucu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu ölümler iklim krizinin doğayı nasıl etkilediğinin bir örneğidir. Sadece üzülüyoruz. Ölümlerin bazıları doğal çünkü geçen yıl çok fazla buzağı vardı. Ancak şu anda gördüğümüz büyük sayı, küresel ısınmaya bağlı şiddetli yağmurdan kaynaklanıyor.Ayrıca bitki örtüsüne ulaşamayan ren geyikleri denizden yosun tüketmeye başlıyor ama bu hem onlar için hiçbir besin değeri taşımıyor hem de mideleri için rahatsız edici olabiliyor."

“İSTENMEYEN BİTKİ ÖRTÜSÜ YAYILABİLİR”

Enstitünün üç bilim insanından oluşan araştırma ekibi, bu yılın başlarında Svalbard'daki ren geyiklerinin nüfusuna dair inceleme yapmıştı.

Araştırmacılar, ren geyiği neslinin azalmasının, geyiklerin tüketemediği, kontrol altında tutulan ve istenmeyen bitki türlerinin Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya yayılabileceğine dair uyarıda da bulundular.

NORVEÇ’TE SICAKLIK 3.7 DERECE ARTTI

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yayınlanan raporda, son yirmi yılda Kuzey Kutbu ren geyiği ve karibu popülasyonlarının yüzde 56 oranında azaldığı belirtildi.

Norveç Longyearbyen'deki ortalama sıcaklık 1900'den bu yana 3.7 derece arttı. Dünyadaki ortalama sıcaklık artışı ise 1 derece. (Kaynak: Independent, Guardian)