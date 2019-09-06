Kürdistan Bölgesi yurt dışı temsilciliklerini çoğaltıyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi, yurtdışı temsilciliklerini çoğaltmak için bir dizi çalışma yürütüyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi, önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm bakanlıkların çalışma programlarını Başbakan Mesrur Barzani’ye sunacaklarını söyleyerek, Dış İlişkiler Ofisi’nin çalışma programının da Kürdistan Bölgesi’nin yurtdışındaki temsilcilik sayılarını çoğaltmak olduğunu belirtti.

Bağdat’la anlaşmak için çalışma yürüteceklerini kaydeden Dizeyi, “Kürdistan Bölgesi temsilciliklerinin Irak Büyükelçilikleri ve konsolosluklarda açılması için çalışacağız. Çünkü anayasanın bir parçası” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin ABD ve Avrupa ülkelerindeki temsilcilikleri Irak Büyükelçilikleri ve konsoloslukları bünyesi dışında çalışmalarını yürütüyor.