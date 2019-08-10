Danimarka'nın başkentinde patlama!

HABER MERKEZİ

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi.

Polis, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro'da seyyar bir polis karakolunun hemen yakınında yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Olayın kasıtlı bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu konusunda henüz açıklama yapılmadı. Ancak polisin bölgeden kaçan bir şahsı aradığı bildirildi.

Kent, dört gün önce yine bir bombalı saldırının hedefi olmuş, vergi dairesinin önünde meydana gelen şiddetli patlamada bir kişi yaralanmıştı.

Danimarka emniyet birimleri, dört gün arayla yaşanan iki patlamanın birbiriyle bağlantılı olup olmadığını söylemek için ise henüz çok erken olduğunu dile getirdi.