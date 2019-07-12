Keldanilerden Başbakan’a kutlama

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Irak ve Dünya Keldani Birliği Başkanı Sefa Sabah Hindi, Irak ve Dünya Keldanileri adına Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani için kutlama mesajı yayınlayan Keldani Birliği Başkanı Sefa Sabah Hindi, “Şahsım yanı sıra tüm Irak ve dünya Keldanileri adına Kürdistan Parlamentosu tarafından Kürdistan Bölgesi Başbakanı olarak güvenoyu almanızdan ötürü en güzel tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Mesrur Barzani’nin tecrübe ve kabiliyetine güvenlerinin tam olduğunu kaydeden Hindi, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Kürdistan Bölgesi halkının iyi bir geleceğe sahip olması ve Hristiyan Keldani halkımızın talepleri için Kürdistan Bölgesi’ndeki diğer halklarla birlikte tüm desteğimizi sunuyoruz. Aydınlık ve demokratik bir Irak için Bağdat hükümetiyle verimli ilişkilerinizin ilerlemesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani Çarşamba günü Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."