ABD’den Mesrur Barzani’ye kutlama ve destek mesajı

K24 - ERBİL

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Başbakan Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek, yeni kabineye desteğini açıkladı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, bugün yemin ederek görevine başlayan Başbakan Mesrur Barzani’yi kutladı.

Yeni hükümet kabinesine başarılar dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verldi:

“Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesnin kurulmasını kutlyoruz. ABD, ortak çıkarların daha da geliştirilmesi çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini güçlendirme çabasında olacaktır.”

Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir.”