İran - İngiltere krizinde yeni gelişme

HABER MERKEZİ

İranlı yetkililer, İngiltere’nin alıkoyduğu Grace 1 adlı petrol tankerini kısa süre içerisinde serbest bırakabileceğini belirtti.

Yetkililer İngiltere’ye verilen bazı dokümanın buna yardımcı olacağını dile getirdi.

İran Liman ve Deniz İşletmeleri Başkan Yardımcısı Celil İslami, İran Haber Ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada “İngiltere, Grace 1’i serbest bırakmayı düşünüyor. Teslim ettiğimiz bazı belgelerden sonra bunun kısa süre içerisinde olmasını ümit ediyoruz” dedi.

İngiliz Deniz Kuvvetleri, Grace 1 adlı İran petrol tankerini, 4 Temmuz tarihinde yaptırım kurallarına aykırı şekilde Suriye’ye petrol götürdüğü gerekçesiyle alıkoymuştu. İran söz konusu iddialar o tarihten bu yana reddediyor.

İslami de bir kez daha bu iddiaları reddetti ve “Bu gemi tamamen yalan iddialarla alıkonuldu ve halen serbest bırakılmadı” dedi.

Grace 1’in İngiltere tarafından alıkonulmasının ardından İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı’nda Stena Impero adlı bir İngiliz petrol tankerini alıkoydu. İngiltere de bu alıkoyma işleminin yasadışı olduğunu savunuyor