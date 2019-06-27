İdlib'de gözlem noktasına saldırı

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.”