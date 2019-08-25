Kürdistan Bölgesi heyeti Bağdat’a gidiyor

K24 - ERBİL

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, kısa bir süre içerisinde Kürdistan Bölgesi’nden bir heyetin Bağdat’a giderek Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Başkent Erbil’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki yeni hükümetlerin kurulmasının ardından Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Bu yeni aşamanın Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözme süreci olduğunu kaydeden Haddad, “Irak’ta iyi bir fırsat oluştu. Sorunların çözümü için Erbil ve Bağdat istekli” dedi.

Haddad, “Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında petrol, bütçe, maaş, 140’ıncı maddenin yanı sıra güvenlik ve siyasi dosyalarla ilgili komisyonlar kuruldu” ifadelerini kullandı.

Bugün veya yarın Kürdistan Bölgesi heyetinin Bağdat’a gideceğini bildiren Haddad, “1-2 ay içerisinde Erbil ile Bağdat arasındaki müzakerelerin sonuca bağlanması ümidi var. Çünkü şu an Bağdat’ta 2020 yılının bütçesi üzerine çalışma yürütülüyor. Aralık ayında bütçe yasa tasarısı parlamentoya gelecek. O zamana kadar Bağdat ile Erbil anlaşmaya varmazsa 2020 bütçesinin parlamentoda kabul edilmesi çok zorlaşacak” diye konuştu.

Kısa bir süre önce Başbakan Mesrur Barzani ve beraberindeki hükümet heyeti Bağdat’a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelmişti.