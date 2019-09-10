Karasu: Mücadele vermiyorsan niye çocuk doğuruyorsun?

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PKK Yürütme Komite Üyesi Mustafa Karasu, HDP Diyarbakır İl Örgütü önünde oturma eylemi başlatan ve çocuklarının dağa götürüldüğünü iddia eden aileleri eleştirerek, “Onların yaptıkları çocuk, evlat sevgisi falan değil. Evladını, çocuğunu sevenler özgürlük mücadelesinden yana olurlar. Önderlik Kürt halkını eleştiriyordu; özgürlük mücadelesi vermiyorsan niye doğuruyorsun?” dedi.

Mustafa Karasu, Medya Haber TV’ye verdiği demeçte, kayyum atamaları, orman yakmalar ve HDP önündeki protestolara değindi.

Karasu, orman yakmalarla ilgili, “PKK’nin orman yakma gibi bir hedefi yok, amacı yok, kararı da yok. PKK yapmış ve üstlenmiş haberleri yalandır, yalan söylüyorlar” diye konuştu.

Karasu, HDP Diyarbakır il binası önünde toplanan ailelere ilişkin şunları söyledi:

“Bu psikolojik savaş sürüyor, sürer, bundan sonra da sürecektir. Bunları anlıyoruz. Herkes anlamalı. Ama şöyle olmamalıdır; HDP’nin yaptığı gibi; biz bu aileleri anlayışla karşılıyoruz. Böyle bir şey yok. Ne anlayışla karşılanması? Neyini anlayışla karşılayacağız? Anlayışla karşılamıyoruz. Onlar özel savaşın parçası olarak geliyorlar. Kandırılmışlar. Kandırılmışlar anlayışla karşılanır mı? Onların yaptıkları çocuk, evlat sevgisi falan değil. Evladını, çocuğunu sevenler özgürlük mücadelesinden yana olurlar. Önderlik Kürt halkını eleştiriyordu; özgürlük mücadelesi vermiyorsan niye doğuruyorsun? Özgür vatan yoksa özgürlük yoksa niye çocuk doğuruyorsun?”