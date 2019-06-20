Kılıçdaroğlu'ndan Kürdistan ve Demirtaş açıklaması

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasetçinin siyasal düşünceleri nedeniyle tutuklanmaması gerektiğini belirterek, “Selahattin Bey’in ne işi var hapiste?” diye sordu.

Gazete Duvar’ın sorularına yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da çok sayıda Kürt’ün yaşadığından söz ederek, birçoğunun baskılar nedeniyle büyük kentlere göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten de toplumun belli bir kesimi üzerinde bizim düşündüğümüzden daha fazla baskılar var. Bu baskılar nedeniyle Doğu’dan, Güneydoğu’dan İstanbul’a ve büyük kentlere göç eden vatandaşlar var. Bunlar ağırlıklı olarak Kürt vatandaşlarımız. İstanbul’da yaşadıkları koşullar da iyi değil. Aynı evde, aynı odada çok kalabalık ailelerin yaşadığını biliyorum. Birebir tanık oldum, o ailelere konuk oldum. O aileler, 17 yıllık iktidarın kendilerine hiçbir şey getirmediğini; sadece açlık, sefalet getirdiğini görüyorlar.”

Kılıçdaroğlu’na, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın dünkü duruşmada kullandığı Kürdistan ifadesi soruldu. Kılıçdaroğlu, Kürdistan ifadesiyle ilgili şu yanıtı verdi:

“(Binali Yıldırım) Diyarbakır’a gidip Kürdistan sözcüğünü kullanıyor, ama Selahattin Bey, aynı sözcüğü kullanıyor diye beyefendiyi hapse attırıyor. Aklın, mantığın alacağı bir şey mi? Kürdistan ifadesini kullandı diye parlamentodan milletvekili atılıyor, ama eski başbakan, eski meclis başkanı, eski ulaştırma bakanı kullandığında hiçbir şey olmuyor. Ne yargısı ne savcısı ne hâkimi hiçbiri harekete geçmiyor. İyi de o adamı (Demirtaş) neden içeriye attınız? Selahattin Bey’in ne işi var hapiste? Hiçbir siyasetçi, siyasal düşüncelerinden ötürü içeri atılmamalıdır. Orta Çağ’ın anlayışıyla Türkiye’yi 21’inci yüzyılda yönetemezsiniz.”

AHMET KAYA KONUSU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt müzisyen Ahmet Kaya’nın mezarlığının Türkiye’ye nakledilmesi konusunda yaptığı açıklamayı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

“Eğer bir sanatçıyı seviyorsanız, oy kaygısı için değil, sanatçı olduğu için seveceksiniz. Onu, bu ülkenin sanatına yaptığı katkıdan dolayı seveceksiniz. Sanatçı olmak başka bir şeydir. Ahmet Kaya bu toplumun güzel bir sanatçısıydı. Kürtlerden oy alayım diye ‘biz onun mezarını ailesi istiyorsa getirtiriz’ diyor. Dün neden getirtmediniz?”