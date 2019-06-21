K24 ÖZEL - Sur mağdurlarına aylardır kira masrafı ödenmiyor

K24 - DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda evleri tahrip edilen aileler, devletin beş aydır ev kiralarını ödemediğini belirtti.

Türkiye’de 7 Haziran 2015’te gerçekleştirilen seçimlerin ardından başta Diyarbakır’ın Sur ilçesi olmak üzere çeşitli kentlerde çıkan çatışmalarda yüzlerce ev kullanılamaz hale gelmişti. Çıkan çatışmalar sonucu binlerce kişi de Türkiye’nin batısına göç etmek zorunda kalmıştı.

Evleri tahrip edilen ve kullanılamaz hale gelen Sur aileleri, her ay kaymakamlığa bağlı Sur Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’ndan biner lira kira yardımı alıyordu. Ancak aileler, devletin beş aydır kiralarını ödemediğini belirtiyor.

Mağdur aileler, K24’ün sorularını yanıtladı:

Heja Aslan: “5 ay oldu kiramız ödenmiyor. Çok perişanız. Ev sahipleri sürekli bizleri uyararak, eşyalarımızı sokağa atacağını söylüyor. Ne yapacağız? Bize bir çare bulun. Doğru düzgün kiramızı ödemiyorlar.”

Zehra Bilici: “Beş aydır kiramız ödenmediği için vakıfa gidip bu durumu soruyoruz. Vakıf, bize kiraların iptal edildiğini ifade ediyor. Mahkemeye gittik, mahkeme iptal edilmediğini, durdurulduğunu bize aktardı. Bu durumda ev sahipleri durur mu? 3 kez kapımıza kadar gelip, bize evden çıkmamızı söylediler. 5 çocuğumla birlikte nereye gidelim? Evimizi tahrip ettiler ve kira hakkımızı vermiyorlar.”

Nezahat Polat: “Biz evden hiçbir şey çıkarmadık. Eskiden evimiz vardı, şu an başkasının kiracısıyız. Şu an kirayı ödeyecek gücümüz yok. Eşim işsiz, akşama kadar evde oturuyor, iş yok. Oğlum cezaevinde. Kimsemiz çalışmıyor ki kiramızı ödeyebilelim.”

Belkıs Aslan: “Ben evimizin bize geri verilmesini istiyorum. Sur’da iki evimiz vardı; evimizi versinler, onların parasını istemiyorum. Altı aydır kiramız ödenmiyor. Neden TOKİ hakkı tanınmasına rağmen kira ödenmiyor?”

Gülistan Tosun: “Evimizi istiyoruz; 5 aylık kiramız birikti. Bize, ‘Size 38 bin TL verelim’ diyorlar. 38 bin ev almaya yeter mi? Evimizi istiyorum sadece.”

Sur'da 14 Ağustos 2015 tarihinde 'öz yönetim' ilan edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sokağa çıkma yasaklarının ardından başlayan çatışmalarda çok sayıda ev ile tarihi mekan tahrip edildi. UNESCO kültür mirası listesinde bulunan Diyarbakır Surları hasara uğradı.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre, Sur’da şu ana kadar bin 750 ev yıkıldı.