Başbakan’dan Johnson’a kutlama

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson’a kutlama mesajı gönderdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri seçilen Boris Johnson’a yeni görevlerinden ötürü kutlama mesajı göndererek, başarı temennisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki dostluğa dayalı ilişkilerin olduğuna işaret eden Başbakan, Johnson’ın Kürdistan Bölgesi’ne desteğinden ötürü teşekkür etti.

Başbakan, “Özellikle hem Londra belediye başkanlığınız döneminde hem de dışişleri bakanlığı yaptığınız dönemde vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederim. Bizler dost ve ortaklar olarak birbirimize güvenebiliriz” dedi.

Mesrur Barzani, bölgesel ve uluslararası meselelerde yakından dayanışma içerisinde olmayı ümit ettiğini ifade etti.