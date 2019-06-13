Hükümeti kurma süreci nasıl işleyecek?

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetinin siyasi partiler arasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda kurulması için harekete geçiliyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabine üyelerinin yanı sıra kabine programını hazırlayıp başbakan olarak yemin etmesi gerekiyor.

Kabine kurma çalışmalarının nasıl yürütüleceğiyle ilgili K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Kemal Kerkuki, sürecin siyasi partiler arasında varılan anlaşmanın tamama ermesi için hükümetin kurulması şeklinde ilerleyeceğini belirtti.

Mesrur Barzani’nin hükümeti kurmak için çalışmalara başlayacağını kaydeden Kerkuki, “Mesrur Barzani, belirlenen 30 günden önce de hükümeti kurabilir. Önceki görevlerinde başarılı olduğu gibi başbakanlık görevini de başarılı yürütecektir” dedi.

KDP’nin ardından hükümetin ikinci büyük ortağı olacak olan KYB ise, hükümeti kurma sürecinin çok ertelendiğini belirtiyor.

K24’e konuşan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Cafer Şeyh Mustafa, yeni hükümetin programının halka hizmeti merkeze almasını beklediklerini ve halkının umudunu karşılayacak şekilde bir programın hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Mustafa, yeni başbakanın siyasi partiler arasındaki uyumun mühendisi olması gerektiğini kaydederek, Kürdistan’ın güvenliğini güçlendirmeye de devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mesrur Barzani, kabinesini açıklamadan önce, hükümet ortağı partilerle hükümet programı üzerine müzakerelerde bulunacak.

Hükümet ortağı partilerin de en kısa sürede bakan adayı olarak göstermek istedikleri isimlerin CV’lerini Mesrur Barzani’ye sunmaları gerekiyor.

Kürdistan Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.