Putin: ABD-İran gerilimi endişe verici

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İran arasındaki cepheleşmenin, Rusya sınırları yakınlarında yaşandığını ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceği için endişe verici olduğunu belirtti.

Verdiği bir röportajda “Bu bizi çok endişelendiriyor” diyen Putin, şunları dile getirdi:

“Çünkü sınırlarımız yakınlarında yaşanıyor. Bu, İran’la ilgili durumu istikrarsızlaştırabilir, çok yakın ilişkilere sahip olduğumuz bazı ülkeleri etkileyebilir, çok sayıda yeni sığınmacı dalgasına yol açabilir, küresel ekonomi ve dünya enerji sektörüne büyük zarar verebilir.”

Putin, “ABD ve İran arasında birbirine doğru her türlü hareketi memnuniyetle karşılarız” diye kaydetti.

Putin daha önce de "ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir. Böyle bir çatışma, şiddeti ve Ortadoğu mülteci akınını artırır" şeklinde konuşmuştu.

ABD - İRAN GERİLİMİ

ABD'nin İran'a ait bir insansız hava aracı düşürüldüğü açıklaması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde "petrol kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle yabancı bir tankere el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurmasının ardından geldi.

Devrim Muhafızları'na bağlı Sepahnews adlı haber sitesi gemide 12 yabancı mürettebatın ve "Bölgeden çıktıktan sonra yabancı gemilere satmak üzere İran teknelerinden alınan petrolün" bulunduğunu yazdı.

Ele geçirilen petrolün 1 milyon litre olduğu ve bunun büyük tankerlere kıyasla küçük bir miktar olduğu belirtiliyor.

Gemiye Larak Adası açıklarında el konulduğu belirtilirken, Devrim Muhafızları geminin adı veya kime ait olduğuyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

İngiltere de 4 Temmuz'da Cebelitarık açıklarında İran'dan Suriye'ye petrol taşıyan bir tankere Suriye'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koymuştu.

Bu kararın ertesi günü İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu düşünülen üç gemi Basra Körfezi'den çıkıp Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan Heritage adlı petrol tankerine yanaşmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgede bulunan Montrose fırkateyni, İran gemilerini uzaklaştırdı.

İran, İngiliz gemisine misilleme olarak el koymaya çalıştığı iddialarını reddetmişti.