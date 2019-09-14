BASIN ÖZETİ - 14 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Taşlar oynuyor
Davutoğlu ayrıldı
Yönetmelik ve af masada
Hukuksuzluk bitmedi
Gizlenen saltanat
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘İlkeler terk edildi, yeni parti şart’
Demirtaş’tan PKK çağrısı, HDP’den Kulp tepkisi
İdlib’de üç günde üçüncü saldırı
Pentagon’dan Suriye’ye müşterek devriye birliği
Trump ‘asker çekeceğiz’ dediği sınıra asker yolluyor
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Zırhlı araçlara cezasızlık zırhı
İki kadından biri şiddete uğruyor
Bir ABD bir Rusya kapısına
Kulp’taki olay için etkin soruşturma yürütülmelidir
Anneler çözüm için meclise çağrıldı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
ABD’den istediğimiz tavrı göremedik
Riyad’dan ‘ayak bastı’ parası
Almanya’nın umudu yine Türkiye
En iyisini yaptık
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Oturma eylemi sonrası savcıdan ‘dava’ sözü
Erdoğan’dan Meclis’e ret!
AKP’de bölünme
ABD: Mülteciler zorla bir yere götürülemez
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,2 azaldı
Davutoğlu AK Parti’den istifa etti
Kanada donanması için tasarlandı
İhracatçı dümeni Latin Amerika’ya kırdı
Londra Borsas’ından Hong Kong’un teklifine ret
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Umudun peşine düştü
Kulp’ta yaşamını yitirenlere veda
Davutoğlu ve ekibi AKP’den istifa etti
Medyada utandıran sıralama
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