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BASIN ÖZETİ - 14 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ - 14 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Taşlar oynuyor

Davutoğlu ayrıldı

Yönetmelik ve af masada

Hukuksuzluk bitmedi

Gizlenen saltanat


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘İlkeler terk edildi, yeni parti şart’

Demirtaş’tan PKK çağrısı, HDP’den Kulp tepkisi

İdlib’de üç günde üçüncü saldırı

Pentagon’dan Suriye’ye müşterek devriye birliği

Trump ‘asker çekeceğiz’ dediği sınıra asker yolluyor


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Zırhlı araçlara cezasızlık zırhı

İki kadından biri şiddete uğruyor

Bir ABD bir Rusya kapısına

Kulp’taki olay için etkin soruşturma yürütülmelidir

Anneler çözüm için meclise çağrıldı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

ABD’den istediğimiz tavrı göremedik

Riyad’dan ‘ayak bastı’ parası

Almanya’nın umudu yine Türkiye

En iyisini yaptık


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Oturma eylemi sonrası savcıdan ‘dava’ sözü

Erdoğan’dan Meclis’e ret!

AKP’de bölünme

ABD: Mülteciler zorla bir yere götürülemez


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,2 azaldı

Davutoğlu AK Parti’den istifa etti

Kanada donanması için tasarlandı

İhracatçı dümeni Latin Amerika’ya kırdı

Londra Borsas’ından Hong Kong’un teklifine ret


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Umudun peşine düştü

Kulp’ta yaşamını yitirenlere veda

Davutoğlu ve ekibi AKP’den istifa etti

Medyada utandıran sıralama

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