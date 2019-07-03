İşte dünyanın en güçlü pasaportları

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Japonya ve Singapur pasaportları, 2019'da da dünyanın en güçlü pasaportları olurken, bu pasaportlarla 189 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini verilendiren 2019 Henley Pasaport Endeksi'ne göre 2019’un en güçlü pasaportları Japonya ve Singapur’a ait.

Japonya ve Singapur, geçen yıl birinciliği Almanya'dan almıştı.

Almanya, Finlandiya ve Güney Kore'yle birlikte listede ikinci sırada yer alıyor. Listede son sırada, 25 ülkeye vizesiz girilebilen Afganistan var.

Listenin ilk 10’unda şu ülkeler yer alıyor:

1.Japonya, Singapur (189)

2.Finlandiya, Almanya, Güney Kore (187)

3.Danimarka, İtalya, Lüksemburg (186)

4.Fransa, İspanya, İsveç (185)

5.Avusturya, Hollanda, Portekiz, İsviçre (184)

6.Belçika, Kanada, Yunanistan, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD (183)

7.Malta (182)

8.Çek Cumhuriyeti (181)

9.Avustralya, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda (180)

10.Letonya, Slovakya, Slovenya (179)