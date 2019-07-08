Kürdistan

Erbil ile Paris’ten eğitimde işbirliği protokolü

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Erbil ile Paris’ten eğitimde işbirliği protokolü
Fransa Kürdistan Bölgesi Eğitim protokol Dominique Mas Piştiwan Sadık

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi ile Fransa Eğitim Bakanlıkları arasında eğitimle ilgili bir işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Eğitim Bakanı Piştiwan Sadık, “Bugün Fransa ile Bakanlığımız arasında önemli bir protokole imza atıldı” dedi.

Bakan Sadık, “Eğitim Bakanlığı olarak, Kürdistan Bölgesi’ndeki Fransız okullarını destekleyeceğiz” diye konuştu.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Dominique Mas da koordinatör ve programlar vasıtasıyla Fransız okullarına destek vereceklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür eden Başkonsolos Mas, bu imzanın Kürt ve Fransız halkı arasında ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken olacağını vurguladı.

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