SON DURUM: İran bir gemiye daha el koydu

HABER MERKEZİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el konulduğu açıklandı.
Uluslararası haber ajansı Reuters, İran'ın Basra Körfezi'nde yabancı bir tankere el koyduğunu bildirdi.
Tankerin ismi açıklanmayan bazı Arap ülkelerine kaçak petrol taşıdığı ifade edildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti.
Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.
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