Abdulmehdi’den Başbakan’a tebrik telefonu

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Mesrur Barzani ve kabinesine başarı dileğinde bulundu.

Abdulmehdi, “En kısa zamanda tüm sorunların çözümüne başlayıp, dayanışma içerisinde adım atılmasını ümit ediyorum. Potansiyelimizi Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın kazanması için kullanmayı ve vatandaşlarımıza layık oldukları hizmeti sunmayı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani geçtiğimiz Çarşamba günü Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."