DAİŞ’in uyuyan hücrelerine baskın

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Kerkük’ün Havice ilçesinde DAİŞ’in uyuyan hücrelerine düzenlenen operasyonda 1 örgüt emiri yakalandı.

Irak Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kerkük güvenlik güçlerinin Havice ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 hücre evinin çökertildiği, 1 DAİŞ emirinin da gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskın düzenlenen hücre evlerinin Kerkük’teki örgüt elemanlarına gıda ulaştırdığı, örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardımda bulunduğu ve bombalı tuzaklar kurduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda Irak’ın bazı bölgeleri ile Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde DAİŞ tarafından saldırı gerçekleştiriliyor, insanlar kaçırılıyor.

Askeri uzmanlar, Peşmerge’nin bölgede bulunmamasının güvenlik açığına sebep olduğunu ve DAİŞ’lilerin de bunu fırsat olarak gördüğünü belirtiyor.