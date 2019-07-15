Napolyon’un tek bacaklı generalinin kalıntıları bulundu

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Rusya’da bir dans pistinin altında, Napolyon Bonapart’ın favori generallerinden birinin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Bu yılın temmuz ayında, Fransız ve Rus arkeologlardan oluşan uluslararası bir ekip, Moskova’nın yaklaşık 400 kilometre batısındaki bir şehir olan Smolensk’te bu kişinin kalıntılarını keşfetti.

Araştırmacılar, birkaç ipucundan yola çıkarak, dans pistinin altında buldukları iskeletin çocukluktan beri Napolyon’u tanıyan Gudin’e ait olduğunu öne sürdü.

Her iki adam da Fransa’nın Champagne bölgesinde, Brienne’deki Askeri Okul’a devam etmişti. Araştırmacılar Gudin’in ölümünü duyduktan sonra Napolyon’un ağladığı ve arkadaşının adının Arc de Triomphe’ye kazınmasını emrettiğini dile getirdi.

1812 Rus işgali notuna ait kayıtlar, Gudin’in savaş alanı yaralanmalarının onun sol bacağının diz altından kesilmesini gerektirdiğini gösteriyor.

Arkeologlara göre gerçekten de dans pistinin altında bulunan tabuttaki iskeletin sol bacağı yoktu ve sağ bacağında yaralandığını gösteren kanıtlar vardı. Bu detaylar kayıtlarda belirtilenlerle benzerdi.

Araştırmacılar, kalıntıların Napolyon savaşlarını tecrübe etmiş bir askere ya da aristokrata ait olmasının yüksek ihtimal olduğunu ifade etti.

Kazılarda çalışan Fransa’dan tarihçi ve arkeolog Pierre Malinovsky, “Bu sadece benim için değil, her iki ülke için de tarihi bir an diye düşünüyorum. Napolyon onu canlı gören en son insanlardan biriydi, ki bu çok önemli ve bulduğumuz kişi, Napolyon dönemine ait ilk general” dedi.

Generalin soyundan gelen insanlar şu anda bilindiği için, araştırmacılar iskeletin DNA’sını test etmeyi planlıyor. Bu şekilde, kalıntıların Gudin’e ait olup olmadığını kesin olarak açıklanabilecek. (Kaynak: Live Science, Arkeofili)