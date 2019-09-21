BASIN ÖZETİ - 21 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yargıda yeni güç odakları
Zaman ayarlı soruşturma
Türkiye ile ABD hala ayrı noktada
Bütün çocuklar iklim için birleşti
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dürüst satıcı
Adalet de vicdan da enkaz altında
Gündem değiştirme çabası
Görevdeki bir yönetimden ilk istifa
Demirtaş’a bir iyi bir kötü haber
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İklimi değil sistemi değiştir
İnsanlığa karşı suçtan yargılanacak
‘Mültecilere saldırı kabul edilemez’
Tutuklu Demirtaş’a ve Yüksekdağ’a yeni tutuklama talebi
Ape Musa karanfillerle anıldı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Keşmir göçe zorlanıyor
BAE’nin sanal çetesine darbe
Ortadoğu’da SİHA salgını
Bu projeyi durdurun
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yeni paralel devlet
İki kitap yasaklandı
‘Barış olursa çocuklar gelir’
Kürt Tiyatro Günleri kasımda yapılacak
İdlib’de ateşkese Rusya vetosu
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sağlık Bakanlığı’nda güvenli bölge mesaisi
Suriyeliler yine hedefte
Taslak metin yola çıktı
Yatırımlar çakıldı kredi talebi düştü
Meclis’e hak ihlali için başvuru yağdı
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