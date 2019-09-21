Türkiye

BASIN ÖZETİ - 21 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ - 21 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yargıda yeni güç odakları

Zaman ayarlı soruşturma

Türkiye ile ABD hala ayrı noktada

Bütün çocuklar iklim için birleşti


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dürüst satıcı

Adalet de vicdan da enkaz altında

Gündem değiştirme çabası

Görevdeki bir yönetimden ilk istifa

Demirtaş’a bir iyi bir kötü haber


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İklimi değil sistemi değiştir

İnsanlığa karşı suçtan yargılanacak

‘Mültecilere saldırı kabul edilemez’

Tutuklu Demirtaş’a ve Yüksekdağ’a yeni tutuklama talebi

Ape Musa karanfillerle anıldı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Keşmir göçe zorlanıyor

BAE’nin sanal çetesine darbe

Ortadoğu’da SİHA salgını

Bu projeyi durdurun


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yeni paralel devlet

İki kitap yasaklandı

‘Barış olursa çocuklar gelir’

Kürt Tiyatro Günleri kasımda yapılacak

İdlib’de ateşkese Rusya vetosu


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sağlık Bakanlığı’nda güvenli bölge mesaisi

Suriyeliler yine hedefte

Taslak metin yola çıktı

Yatırımlar çakıldı kredi talebi düştü

Meclis’e hak ihlali için başvuru yağdı

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