Abdulmehdi Erbil’e geliyor

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e geleceği belirtildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin ofisinden K24’e yapılan açıklamada, Abdulmehdi’nin önümüzdeki günlerde Erbil’e geleceği belirtilirken, ziyaretin yapılacağı güne dair bilgi verilmedi.

Abdulmehdi’nin Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi yöneticileri ile bir araya geleceği kaydedildi.

Söz konusu ziyaretle ilgili K24’e konuşan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Abdulmehdi’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki yeni hükümetin kurulmasının ardından ziyeretini gerçekleştirmesinin beklendiğini ifade etti.

Irak medyasında yer alan bir habere göre ise, Abdulmehdi’nin bir hafta içerisinde ziyaretini gerçekleştirmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bazı kaynaklar da, Abdulmehdi’nin içerisinde bulunduğumuz ayın 13 veya 14’ünde ziyaretini gerçekleştireceğini kaydederken, ziyaretin amacının Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik etmek, Erbil – Bağdat ilişkileri ve sorunların çözüm yollarını müzakere etmek olduğu bildiriliyor.