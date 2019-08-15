Başkan Barzani: KDP hep en ön cephede oldu

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KDP’nin, kurulduğu günden bu yana milletimizin meşru haklarını savunmada en ön cephede olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla KDP’nin bütün kadro, üye ve taraftarlarını en içten şekilde kutluyorum. Ayrıca başı dik şehit aileleri, kahraman Peşmergeler ve Kürdistan halkını da kutluyorum.

Kürdistan Demokrat Partisi, kurulduğu günden bu yana milletimizin meşru haklarını savunmada en ön cephede olmuştur ve milletimizin onur ve özgürlüğü için Kürdistan’ın diğer milletperver ve mücadele güçleriyle omuz omuza büyük bedeller ödemiştir.

Kürdistan Demokrat Partisi doğru bir siyasetle aralıksız mücadele yürütmüş ve stratejik hedefini belirlemiştir. Bugüne kadar da Kürtlüğün doğru yolu olarak Barzani yolunu takip ederek şiyar ve eylemde öncü olmuştur.

Bugün buradan bir kez daha KDP tabanına ve Kürdistan halkına direnişinden dolayı teşekkür etmeyi gerekli görüyorum. Siz aziz insanların destek ve direnişi, KDP’nin tükenmez sermayesidir. Bu bize milletimiz için daha aydınlık bir gelecek kurmada daha fazla güç veriyor.

Şehitlerin temiz ruhuna ve Peşmerge’ye selam olsun, yaşasın Kürdistan.”