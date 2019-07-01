KDP-İ, HDK ve Zahmetkeşan’dan PKK’ye: Reddediyoruz!

K24 - ERBİL

Doğu Kürdistan (Rojhılat) partilerinden Kürdistan Demokrat Partisi - İran (KDP-İ) , Kürdistan Demokrat Patisi (HDK) ve Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Zahmetkeşan), Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere milis grubu oluşturduğunu açıklayan PKK’ye tepki gösterdi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu milis grubu ve Türk Silahlı Kuvetleri’nin (TSK) PKK’nin varlığını gerekçe göstererek Kürdistan Bölgesi’nde bombardımanlar yapmasına yönelik tepkiler sürüyor.

K24’e konuşan Rojhılat partilerinden KDP-İ, HDK ve Zahmetkeşan’ın yetkilileri, PKK’nin Türkiye’yle savaşını Kürdistan Bölgesi’ne taşımasını doğru bulmadıklarını belirterek, PKK’nin silahlı grup oluşturma girişimini reddettiklerini kaydetti.

KDP-İ Meclis Üyesi Muhammed Nazif Kadri, “PKK ve Türkiye arasındaki sorununun Kürdistan Bölgesi’ndeki köylere taşınması çözüm getirmez. PKK, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu göz önünde bulundurmalı” dedi.

Kürdistan Demokrat Patisi (HDK) yetkililerinden Ömer Balleki, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Silahlı grup kurmanın kaos üretmekten başka işe yaramayacağını vurgulayan Balleki, “PKK’nin silahlı grup oluştruması Kürdisatn Bölgesi’ndeki güvenlik ve huzur için bir tehdit” ifadelerini kullandı.

Zahmetkeşan yetklilerinden Ferzin Kerbasi de PKK’nin silah grup oluştumasına tepki göstererek, bu girşimi reddettiklerini kaydetti.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu “Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri”,, Kürdistan Bölgesi’ndeki “işgalcilere” saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

Başta Kürdistan Bölgesi Hükümeti olmak üzere birçok siyasi parti ve oluşumdan PKK’ye tepki gösterdi

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden, Türkiye’nin sınır bölgelerine yönelik bombardımanı ve PKK’nin bölgedeki varlığına ilişkin yapılan açıklamada, “PKK mensupları sınır bölgelerindeki köylerde insanların yaşamını tehlikeye atmaktadır. PKK köylerden uzaklaşmalıdır” denildi.