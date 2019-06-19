Mesrur Barzani'den anayasa ve diyalog çerçevesinde çözüm vurgusu

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Başkanı ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa ve diyalog çerçevesinde çözüleceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, Irak eski Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki hükümet kurma çalışmalarına değinen Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların anayasa ve diyalog çerçevesinde çözüme kavuşacağını vurguladı.

Mesrur Barzani’ye Başbakanlık görevinde başarılar dileyen İyad Allavi ise, önümüzdeki dönemde Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin ilerleyeceğini ümit ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Irak’taki tüm farklılıkların haklarını elde etmeleri temelinde görüşmelerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.