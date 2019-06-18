İyonosfer tabakasını incelemek için 2 uydu fırlatılacak

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NASA, iletişim gibi sinyaller aracılığıyla gerçekleştirilen alanlara olumsuz etkileri olan iyonosfer tabakasını incelemesi için 2 uydu fırlatacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın atmosferinin radyo sinyallerine olumsuz etkilerini araştırmak için uzaya iki uydu yollayacak. Bu iki uydu, uzaya üçüncü kez çıkışını yapacak SpaceX’in Falcon Heavy aracının da içinde bulunduğu 24 uydunun arasında olacak.

Bazı ertelemelerin sonucunda, fırlatma işlemi 24 Haziran tarihinde yapılacak.

1 kilogramın altında ağırlıkları olan bu ikiz nano uyduların ismi ‘E-TBEx’ olarak açıklandı.

Yapıları gereği dünyaya daha yakın bir uçuş yapacak bu uydular, atmosferden geçerken radyo sinyallerinin nasıl bozulduğuyla ilgili bilgi toplayacak.

Üst atmosferde bulunan iyonosfer, solar ve kozmik radyasyon dolu yapısı itibarıyla yüklü parçacıklardan oluşan kabarcıklara sahip. Bu kabarcıklar radyo sinyallerini bozarak, askeri ve havayolu iletişimlerinde büyük sıkıntılara neden olduğu gibi, aynı zamanda GPS sinyallerini de bozuyor.

Şimdiye kadar bilim insanlarının toplayabildikleri bilgiler, yaşanan bu bozuntuların elektriksel ve manyetik alanlarla ilgisi olduğu gibi aynı zamanda dünya yüzeyi ve uzay iklimiyle de alakası olduğu.

Bilim insanları dünyada yaşanan fırtınaların iyonosfere kadar yükselebildiğini ve radyo sinyallerini bozan kabarcıkları şekillendirebildiklerini düşünüyor. (Kaynak: NBC News, Webtekno)



