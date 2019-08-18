Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan Kabil saldırısına kınama

K24 – ERBİL
Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün akşam bir düğün sırasında meydana gelen ve onlarca sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.
Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Terör saldırısı kurbanlarının yakınlarına, Afganistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz” denildi.
Açıklamada, bu tür terör saldırılarının uluslararası toplumun omuzlarına terörle mücadele noktasında daha çok sorumluluk yüklediği vurgusu yapıldı.
SALDIRIYI DAİŞ ÜSTLENDİ
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen, 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı intihar saldırısını DAİŞ üstlendi.
DAİŞ’le bağlantılı internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kabil'deki intihar saldırısını örgüt adına hareket eden bir Pakistan vatandaşının yaptığı ileri sürüldü.
Açıklamada, terör eyleminde intihar saldırısının yanı sıra bomba yüklü bir aracın da patlatıldığı iddia edildi.
Kabil'in batısında, Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri Dubai adlı düğün salonunda düzenlenen saldırıda, intihar bombacısının üzerindeki düzeneği kalabalığın içinde patlatması sonucu aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.
Görgü tanıkları intihar bombacısının, müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığını aktarmıştı.
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