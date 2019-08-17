Kürdistan

Van’da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

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Van’da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Van Tuşpa Silahlı Kavga

HABER MERKEZİ

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İlçenin Mollakasım Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. (Kaynak: Ajanslar)

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