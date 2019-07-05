Küresel ısınmaya çözüm: 1 trilyondan fazla ağaç

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Bir trilyondan fazla ağaç dikmek küresel ısınma ile mücadele etmenin en etkili ve en masrafsız yolu olabilir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli'nin raporu için hazırlanan bir çalışmaya göre bir trilyon ve üstü sayıda ağaç dikilirse gelecek birkaç on yıl içerisinde 830 milyar tonluk karbondioksit bu ağaçlar tarafından emilebilir. Bu miktar insanoğlunun sadece son 25 yılda atmosfere salınmasına neden olduğu karbondioksiti ifade ediyor.

İklim krizini etkilerini yavaşlatmak ve durdurmak için son yıllarda bilim insanları farklı öneri ve planlar sunuyor ve İsviçreli bilim insanları da Amerika Birleşik Devletleri genişliğindeki bir alana dikilecek ağaçların en etkili çözümü üretebileceğini ileri sürdü.

80 bin uydu fotoğrafını inceleyen uzmanlar 9 milyon km2'ye denk gelen bu alanın dünyada var olduğunu belirtiyor. Şehirlerin, kasabaların ve yolların düzenini bozmadan bunun yapılabileceği görüşündeler.

Ayrıca ağaçlar en fazla karbondioksiti gençken emdiği için en ciddi fayda oranının hızla elde edileceği vurgulanıyor. Bu durum aynı zamanda tropik ormanlarda aşırı miktarda emilmiş olan karbondioksit oranını da hafifletecek.

EN MASRAFSIZ YÖNTEM AĞAÇ DİKMEK

'Ağaç dikme çözümü'nün şimdiye kadar oluşturulan tüm çözümlerin içerisinde en etkili ve en masrafsızı olduğu kaydedilirken en ucuz çözümden bile binlerce kez daha ucuza mal edilebileceğine dikkat çekiliyor.

Ağaçların dikilmesi için en fazla müsait alana sahip altı ülke ise şunlar: Rusya, ABD, Kanada, Avustralya, Brezilya ve Çin.

VEJETARYEN OLMAK DAHA ETKİLİ

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmanın başındaki isim Thomas Crowther AP'ye verdiği demeçte; araştırma öncesinde daha etkili çözümler de olduğunu gördüklerini belirtiyor.

Crowther bunlardan en etkilisinin et tüketimini sonlandırıp insanoğlunun vejetaryen diyete geçmesi olduğunu fark etmiş ancak bir trilyon ağaç dikilmesi buna gerek bırakmayabilir çünkü emilecek olan karbondioksit oranı yeteri kadar büyük. Yine de bu kadar ağacın dikilebilmesi, çoğu hayvancılık için kullanılan tarımsal arazilerin de ağaçlandırılması ile mümkün.

Crowther şöyle devam ediyor:

"Bu çözümlerden hiç biri emisyon salınımını sınırlandırmadıkça ve azaltmadıkça işe yarar veya sürdürülebilir değil. Zaten tüm dünyanın da hep beraber ağaç dikme yarışına girmesini beklemek de gerçekçi değil. Biz 1 trilyon ağaç olarak hesapladık ama geçen zaman ile bu sayı 1,5 trilyona çıkabilir."

Crowther'ın önceki çalışmalarına göre bugün dünyada 3 trilyon ağaç bulunuyor.