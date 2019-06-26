Abdulmehdi: BM’yle DAİŞ’lilerin yargılanmasını görüşüyoruz

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) ile Irak’ta suç işlememiş Suriye’de tutuklu bulunan yabancı DAİŞ mensuplarının yargılama yetkisi olup olmadığını görüştüğünü açıkladı.

Haftalık olağan basın toplantısında konu ile ilgili soruları yanıtlayan Abdulmehdi, Bağdat’ın bu konuyu araştırdığını ve kendi değerlendirmelerini BM ile paylaştığını söyledi.

Abdülmehdi, “Irak’ta savaşmamış Suriye’deki Kürtlerin elinde bulunan DAİŞ mensuplarının kabulü konusunda şu ana kadar biz ciddi bir teklif almadık” dedi.

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elinde 50’ye yakın ülkeden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce DAİŞ mensubu ve aileleri olduğu tahmin ediliyor.

SURİYE’DEKİ DAİŞ MENSUPLARI

Batı ülkelerinden gelen DAİŞ mensuplarının sayısının ise 2 bin civarında olduğu belirtiliyor. Irak, ABD ve Batılı ülkelerle yaptığı görüşmelerde, Bağdat’ın bu örgüt üyelerini yargılama arzusunda olduğunu bildirmişti.

Irak, geçtiğimiz haftalarda 11 Fransız DAİŞ mensubunu idam cezasına çarptırmıştı. DSG, şubat ayında aralarında Irak vatandaşı da olan çoğu yabancı 280 DAİŞ mensubunu Irak’a teslim etmişti.

Adil Abdulmehdi, Irak’ın sadece Irak’ta suç işlemiş DAİŞ mensuplarını yargıladığını söylemesine rağmen Reuters, Bağdat’ın 2017 yılından bu yana bu ülkeye hiç ayak basmamış ve ABD tarafından Suriye üzerinden gönderilen en az 30 DAİŞ mensubunu mahkum ettiğini duyurdu.