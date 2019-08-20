Rusya'dan ABD'nin füze testine tepki

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin orta ölçekli seyir füzesi test etmesini provokasyon olarak değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, dün menzili 500 kilometreden fazla orta ölçekli bir seyir füzesinin test edildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin füze denemesinin “üzücü” olduğunu ifade etti.

"ABD, askeri tansiyonu arttırma konusunda bir yol çizdi. Provokasyonlara gelmeyeceğiz” şeklinde konuşan Ryabkov, seyir füzesi testinin Washington'un uzun zamandır bu sistemleri geliştirdiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Rusya’nın ABD yapmadığı sürece yeni füzeler konuşlandırmayı planlamadığını söylen Ryabkov, Moskova'nın masraflı bir silahlanma yarışına sürüklenmeyeceğinin de altını çizdi.

INF ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de ile imzaladığı ve yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasak olduğu ortaya çıktı.

INF Anlaşması, ABD ile Rusya'nın menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzeleri geliştirmesini yasaklıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ay başında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıklamıştı.

ABD de daha önce Rusya'nın INF Anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu.