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BASIN ÖZETİ – 9 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 9 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kilit isim AKP'li çıktı 

Ültimatom gibi mektup

'Hepimizin keyfi yerine gelecek 

Hikaye değişecek 

Yargı niyet okuyor 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bozuk gıda seri katile dönüştü 

Türkiye'siz F-35 masası 

Riyad'ın kılıcı Murtaza'nın boynunda 

Siyasetin ortak acısı 

Bu kaza değil resmen cinayet 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dündar: Tehdit eden bile çıktı 

Engelleyen validen şimdi de suç duyurusu 

Soğumuş ve ekşimiş çorbayı kimse içmez 

Cumartesi Annelerinin çiçekleri gazetemize 

Hasakeyf için 'geç değil' çağrısı 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

31 Mart'ın mağduru İstanbullu 

Hukukun batsın 

Almanya'da ırkçı tehdit mektupları

Cephede kimler var 

Öncelik F-35 değil F-400 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Metrobüsler garajda çürüyor 

Amaç 100 bin öğrenciye burs 

Odalar kalabalık etütler yetersiz 

Yıldırım da yurttaşı fırçaladı 

HDP: Gece gündüz çalışaşacağız 

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