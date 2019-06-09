BASIN ÖZETİ – 9 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kilit isim AKP'li çıktı
Ültimatom gibi mektup
'Hepimizin keyfi yerine gelecek
Hikaye değişecek
Yargı niyet okuyor
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bozuk gıda seri katile dönüştü
Türkiye'siz F-35 masası
Riyad'ın kılıcı Murtaza'nın boynunda
Siyasetin ortak acısı
Bu kaza değil resmen cinayet
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dündar: Tehdit eden bile çıktı
Engelleyen validen şimdi de suç duyurusu
Soğumuş ve ekşimiş çorbayı kimse içmez
Cumartesi Annelerinin çiçekleri gazetemize
Hasakeyf için 'geç değil' çağrısı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
31 Mart'ın mağduru İstanbullu
Hukukun batsın
Almanya'da ırkçı tehdit mektupları
Cephede kimler var
Öncelik F-35 değil F-400
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Metrobüsler garajda çürüyor
Amaç 100 bin öğrenciye burs
Odalar kalabalık etütler yetersiz
Yıldırım da yurttaşı fırçaladı
HDP: Gece gündüz çalışaşacağız
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