Modi: Keşmir’in ihtişamını yeniden tesis edeceğiz

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı Keşmir bölgesi için "Özel statüsünü kaldırmamız sayesinde geçmiş ihtişamını yeniden tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle başkent Yeni Delhi'deki Kızıl Kale'de konuşan Modi, Hindistan'ın kalkınmasında Keşmir'in önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Özel statüye ilişkin anayasanın 370’inci maddesinin sadece yolsuzluğu teşvik etmeye yaradığını öne süren Hindistan Başbakanı, geçen hafta 370’inci maddenin kalkmasından beri bölgenin tecrit edilip iletişiminin kesilmesine ise değinmedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han ise dün yaptığı konuşmasında Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını bir kez daha eleştirmişti.

İmran Han, "Dünyanın gözü Keşmir ve Pakistan'ın üzerinde. Hindistan'ın sokağa çıkma yasağı sırasında her ne yaptığıysa sorumlu olduğunu uluslararası topluma anlatacağız. Her forumda bunun elçiliğini yapacağım ve Keşmir'i gündeme getireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Han'ın açıklamasına doğrudan yanıt vermeyen Modi, Hindistan'da anayasanın 370’inci maddesinin kalkmasına muhalefet edenleri eleştirdi.

Önceki hükümetlerin siyasi geleceklerinden endişe ettikleri için böylesine cesur bir adım atma cüretini gösteremediklerini savunan Hindistan Başbakanı, "Ben siyasi geleceğimi umursamıyorum, benim için ülkenin geleceği her şeyden önce gelir" dedi.

CAMMU KEŞMİR’İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.