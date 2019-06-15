Erbil’e gelecek olan Abdulmehdi’nin gündeminde hangi konular var?

K24 - BAĞDAT

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Parlamentosu Grubu Başkanı Viyan Sabri, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin önümüzdeki hafta içerisinde Erbil’e geleceğini söyledi.

K24 Bağdat muhabirine konuşan KDP Irak Parlamentosu Grubu Başkanı Viyan Sabri, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Kürdistan bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi tebrik etmek üzere önümüzdeki hafta Erbil’e geleceğini belirtti.

Ziyarette önemli konuların masaya yatırılacağını kaydeden Sabri, petrol ve doğalgaz konularının yanı sıra Kerkük’ün de gündeme geleceğini ifade etti.

Kerkük’te yaşanan sorunların çok önemli olduğunu vurgulayan KDP’li Parlamenter, “Kerkük’te Kürtlere ait çok sayıda arazi yakılıyor. 140’ıncı madde kapsamındaki bölgeler ve bu bölgelerde yaşanan sorunlar görüşmede ele alınacak. Petrol ve doğalgaz konusunda Erbil’deki görüşmelerden iyi neticeler çıkabilir. Görüşmelerde birçok siyasi ve sosyal mesele ele alınacak” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Bağdat ile ilişkileri güçlendirme isteğini dile getirdiğini belirten Sabri, “İkili ilişkilerin güçlenmesi için Erbil’den Bağdat’a heyetlerin gidip görüşmelerde bulunması gerekiyor. Bağdat’tan da Erbil’e heyetlerin gelmesi gerekiyor. İlişkileri bu şekilde güçlenir” ifadelerini kullandı.