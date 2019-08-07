Kürdistan

Antep - Urfa yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var

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Antep - Urfa yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var
Foto: Arşiv
Antep Urfa Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Antep’te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antep-Urfa kara yolunun 15’inci kilometresinde, yolcu minibüsü otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince Antep’teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. (Kaynak: Ajanslar)

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