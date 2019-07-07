BASIN ÖZETİ – 7 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Merkez'i operasyon
Yoksul kadınların nafaka direnişi
Gazetecilere büyük fişleme
Birlikte söylemek için
Bakanlığın imar oyunu kurula takıldı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bu tabloların her biri ayrı masal
Kriz Merkez'in başına patladı
Torpidoda 72 milyon dolar çıktı
Birinci yılda sisteme MR
Ortak katliam
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İşçi kadınlara yaz tatili hayal
Dev atılım devasal sömürüye döndü
Sendikaya üye olan ambulansla çıkar
Sürücünün sertifikası yok, yeterli deneyimi var
'Hak ettikleri cezayı alsınlar' itirazı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bakın kimler var
Yeni başkanlarla buluştu
Yüzde 24 faiz bırakıp gitti
Plastik poşeti çöpe attık
Kültür turizminde patlama
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Özerk dediler darbe yaptılar!
SETA gazetecileri fişledi
İstanbul için kampa girdiler
Depodan jet-ski çıktı
Akıbeti belirsiz yargı paketi
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