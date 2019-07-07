Türkiye

BASIN ÖZETİ – 7 Haziran 2019

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
BASIN ÖZETİ – 7 Haziran 2019
haber manşet başlık gazete tr


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Merkez'i operasyon 

Yoksul kadınların nafaka direnişi 

Gazetecilere büyük fişleme 

Birlikte söylemek için 

Bakanlığın imar oyunu kurula takıldı


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu tabloların her biri ayrı masal 

Kriz Merkez'in başına patladı 

Torpidoda 72 milyon dolar çıktı 

Birinci yılda sisteme MR

Ortak katliam 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İşçi kadınlara yaz tatili hayal 

Dev atılım devasal sömürüye döndü 

Sendikaya üye olan ambulansla çıkar 

Sürücünün sertifikası yok, yeterli deneyimi var 

'Hak ettikleri cezayı alsınlar' itirazı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bakın kimler var 

Yeni başkanlarla buluştu 

Yüzde 24 faiz bırakıp gitti 

Plastik poşeti çöpe attık 

Kültür turizminde patlama 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Özerk dediler darbe yaptılar!

SETA gazetecileri fişledi 

İstanbul için kampa girdiler

Depodan jet-ski çıktı 

Akıbeti belirsiz yargı paketi 

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler