Başik’te arazi yangını: 1 ölü, 4 yaralı

K24 - BAŞİK

Bugün Başik’in 3 köyünde, Kürt çiftçilere ait ekin arazilerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Başik’in Şebek Kürtlerinin yaşadığı Deraviş, Omer Kamçi ve Bayenbux köylerindeki ekin arazilerinde çıkan yangında, söz konusu 3 köyün ekin arazilerinin tümü yandı.

K24’e konuşan yangın çıkan köy sakinlerinden Emir Hüseyin, yangının 5 saat boyunca sürdüğünü ve itfaiye ekiplerinin müdahale etmemesinden ötürü 3 köyün ekinlerinin tümünün yandığını belirtti.

Hüseyin, yanan ekin arazilerinin 7 bin dönüm olduğunu kaydederek, 35 yaşındaki Ali Hüseyin isimli çiftçinin yangına müdahale etmek isterken yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Köylüler, yangının çevreye yerleştirilen Araplar tarafından çıkarıldığından şüphe ettiklerini vurguladı.

Bölgeye giden K24 ekibi ise, Musul Operasyonlar Komutanlığı tarafından izin almalarına rağmen, olay yerine gelen Haşdi Şabi mensupları tarafından çekim yapmalarının engellendiklerini aktardı.

Başik, Ninova vilayetine bağlı olup, Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgeler içerisinde yer alıyor.