Neçirvan Barzani’den Rojava açıklaması

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Rojava’daki tüm Kürt partilerin birlik içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetiyle bir araya gelen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye’deki Kürdistani partilerin karşılıklı anlayışla birlik içerisinde hareket etmesi ve birlikte çalışmasının önemine vurgu yaparak, “Bölgede sorunların barışçıl bir şekilde çözümü ve istikrar için atılacak her türlü adımı desteklemeye hazırız” dedi.

ENKS Başkanı Suud Mela başkanlığındaki heyetle bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye krizi ve uluslararası güçlerin rolü üzerine değerlendirmelerde bulunan Neçirvan Barzani, ENKS heyeti ile Rojavalı Kürt parti ve grupların birbirini kabul etmesi ve sorunların çözümüne yönelmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğine vardı.

Neçirvan Barzani, Rojava’daki demokrafik değişim çabalarının yanı sıra ÖSO mensubu şiddet yanlısı grupların eylemlerinden endişe duyduğunu ifade etti.