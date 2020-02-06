Başkan Barzani ile Berhem Salih görüştü

K24 - ERBİL
Başkan Mesud Barzani ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak’taki son gelişmeleri görüştü.
Başkan Barzani, bugün Erbil’e gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le bir araya geldi.
Görüşmede Irak’taki son gelişmeler, yeni hükümetin kurulması süreci ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi gündeme geldi.
Irak’ın içinde bulunduğu krizlerden çıkışının ele alındığı görüşmede, göstericilerin taleplerinin karşılanması ve istikrarın sağlanmasının önemine değinildi.
Erbil - Bağdat ilişkileri de görüşmenin bir diğer gündem maddesi oldu.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim