Suriye ordusu Serakib kentine girdi

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Suriye ordusu, Türkiye’nin askeri gözlem noktalarının bulunduğu İdlib yakınlarındaki stratejik Serakib kentini ele geçirdi.

Reuters’ın haberine göre, Halep-Şam-Lazkiye bağlantısını sağlayan M4 ve M5 karayollarının kesiştiği noktadaki stratejik Serakib kentinin doğu ve güney kesimlerindeki tüm yerleşimleri alan Suriye ordusu, kenti ele geçirdi.

Suriye Resmi Haber Ajansı'nda (SANA) yer alan bilgiye göre ise kentin dört bir yanından giriş yapan rejim güçleri, Serakib'deki hücreleri ve mayınları temizlemek için çalışma başlattı.

SERAKİB'İN ÖNEMİ

İdlib'in güneydoğusunda, il merkezine 16 kilometre mesafede yer alan ilçe, İdlib'e açılan kapı olarak biliniyor.

Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan M5 karayolu ve Rojava’nın Haseke kentiyle Suriye’nin Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 karayolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik önemini artırıyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.