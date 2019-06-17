BASIN ÖZETİ – 17 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kim çaldı, yanıtsız kaldı
FETÖ'cüye bakan mektubu
Teşvikle cip değiştiren var
400 liralık seçim selamı
Halk meclis toplantısında
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ne güzel delirdik
Uykuda açık kalan lamba kilo aldırıyor
Taksit artacaksa faizler de düşsün
Genç çifte kanlı infaz
Esad sınırı aşıyor
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Körfezde gerginlik: İran kolay lokma olmayacak
S-400'ler iktidarın bekası için
Çiftçi darda
İşte Türkiye'de sosyal güvenlik
'Örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz'
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
TFX heyecanı
FETÖ'nün askeri şeması
Katil yine yalan söyledi
Yüzde 10'u bulamadı
İhracatçılara müjde
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kentlerde sınıfsal yarılma derinleşti
Yandaşlar yüksek uçar
Kira giderleri yüzde 491 arttı
Belgeli israfa 'yok' dedi
İstanbul'da işsizlik hızla yükseliyor
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