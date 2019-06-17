Türkiye

BASIN ÖZETİ – 17 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 17 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kim çaldı, yanıtsız kaldı

FETÖ'cüye bakan mektubu 

Teşvikle cip değiştiren var 

400 liralık seçim selamı 

Halk meclis toplantısında 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ne güzel delirdik 

Uykuda açık kalan lamba kilo aldırıyor 

Taksit artacaksa faizler de düşsün 

Genç çifte kanlı infaz 

Esad sınırı aşıyor 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Körfezde gerginlik: İran kolay lokma olmayacak 

S-400'ler iktidarın bekası için 

Çiftçi darda 

İşte Türkiye'de sosyal güvenlik 

'Örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz'


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

TFX heyecanı 

FETÖ'nün askeri şeması 

Katil yine yalan söyledi 

Yüzde 10'u bulamadı 

İhracatçılara müjde  


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kentlerde sınıfsal yarılma derinleşti 

Yandaşlar yüksek uçar 

Kira giderleri yüzde 491 arttı 

Belgeli israfa 'yok' dedi 

İstanbul'da işsizlik hızla yükseliyor 

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