Afrin’de patlama: 4 ölü

K24 - AFRİN
Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
K24'ün Afrinli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Afrin ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yaralıların arasında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.
28 Temmuz’da da Afrin’de motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybetmiş, 16 sivil de yaralanmıştı.
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