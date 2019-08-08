Afrin’de patlama: 4 ölü

K24 - AFRİN

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

K24'ün Afrinli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Afrin ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralıların arasında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

28 Temmuz’da da Afrin’de motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybetmiş, 16 sivil de yaralanmıştı.