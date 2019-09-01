Başbakan, Fransa’nın yeni başkonsolosunu kabul etti

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa’nın Erbil’e atanan yeni başkonsolosu Olivier Decottignies ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Fransa’nın yeni başkonsolosuna görevinde başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki tarihi ilişkilere değindi.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi ve Kürt halkına karşı her zaman dostluk ilişkisi içerisinde olan Fransa’ya teşekkür ediyoruz. İlişkilerimizin daha da güçlenmesini ümit ediyorum” dedi.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu ise, Kürdistan Bölgesi Başbakanı’na teşekkür ederek, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çalışma programını çok önemsiyoruz. Fransa hükümeti, Kürdistan Bölgesi için gerekli olan her türlü desteği vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.