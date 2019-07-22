Başbakan’dan 3 şehidin annesi için başsağlığı mesajı

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, hayatını kaybeden 3 şehit annesi Haci Xal Şirin Heme Kerim Dereqeyseri’nin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, şehit annesi Haci Xal Şirin Heme Kerim Dereqeyseri’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan, mesajında Haci Xal Şirin Heme Kerim Dereqeyseri’nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, “Yüce Allah’tan isteğim, onu cennetiyle mükafatlandırmasıdır” dedi.

Haci Xal Şirin Heme Kerim Dereqeyseri’nin üç oğlu Celal, Serdar ve Sebah Doğu Kürdistan’ın (Rojhılat) Hewraman bölgesinde şehit düşmüştü.

Öte yandan, önceki gün hayatını kaybeden Kürt gazeteci ve yazar Ferid Zamdar’la ilgili mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, “Ferid Zamdar ulusal bilince sahip bir yazardı. Yüce Allah onun mekanını cennet eylesin ve ailesine sabır versin” ifadelerini kullandı.

Bir süredir tedavi gören Kürt yazar ve gazeteci Zamdar, 1952’de Erbil’de dünyaya gelmişti.