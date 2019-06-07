Bilim insanları: 3 ay sonra Dünya’ya göktaşı çarpacak

HABER MERKEZİ

Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, eylülün başlarında 50 metre çapında bir göktaşının Dünya'ya çarpma olasılığı son derece yüksek.

ESA’nın açıklamasına göre, 2006 QV89 adı verilen ve 50 metre çapa sahip olan bir göktaşı, eylülde Dünya’ya çarpma ihtimaline sahip.

Bilim insanları tarafından oluşturulan modellere ve simülasyonlara göre 2006 QV89’un 9 Eylül 2019 tarihinde Dünya’ya çarpma ihtimali 1/7000 ki bu ihtimal, evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında son derece yüksek.

Dünya atmosferine her gün onlarca göktaşı giriş yapıyor ancak bu göktaşları küçük boyutlu oldukları için ozon tabakası tarafından parçalanıyor.

2006 QV89, büyüklüğü nedeniyle atmosferde parçalanmayacak, büyük bir çarpışmayla yıkıcı bir etki oluşturacak.

Rusya’da 15 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşen ve kayıtlara Chelyabinsk Olayı olarak geçen olayda göktaşı çarpması bir patlamaya neden olmuştu ve patlama neticesinde 7 bin 200 ev yıkılmış, bin 500 insan yaralanmıştı. (Kaynak: Webtekno)